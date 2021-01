Ex-FC Porto detido por tentar entrar no Maracanã com credencial falsa

O antigo defesa esquerdo Leandro Silva, que entre 2005 e 2010 esteve vinculado ao FC Porto, foi uma das dez pessoas detidas este sábado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro por ter tentado entrar no Estádio do Maracanã, para assistir à final da Copa Libertadores, com uma credencial falsa. À saída da delegacia da Praça da Bandeira, no Centro do Rio de Janeiro, onde prestou depoimento antes de ser libertado, o ex-jogador assumiu que foi vítima de uma burla.





"Cheguei lá... Foi um colega que disse que tinha o ingresso e aconteceu. E eu, sem saber de nada, na inocência, fui. Eu e os meus dois amigos acho que fomos vítimas de uma fraude. Faz parte, acontece. Parabéns à polícia, que fez o seu trabalho corretamente, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civíl. Que prossigam e vão atrás de quem têm que ir", declarou o antigo jogador, que fez parte de um grupo de detidos nos quais estavam também três influenciadores digitais bastante conhecidos no Brasil.Um deles (Lucas Tylty) explicou como tudo sucedeu ao Globoesporte. "Tenho um amigo que é bem relacionado com jogadores e um tipo disse-lhe que tinha ingressos para o jogo e o meu amigo chamou-me. Primeiro pediu por 10 mil reais (1500€) e nós dissemos que não. Conseguimos negociar e fechámos 7 mil (1060€). Depois ainda nos disse: 'Como vocês são famosos, garanto que vão entrar. O ingresso é certo, mas vocês só me pagam quando entrarem'. Mas era uma credencial falsa, caímos no conto do vigário. Como não entrámos, pelo menos não pagamos. Acho que o esquema dele era assim: vou fazer a treta, se eles entrarem levo o dinheiro, se não eles f...-se sozinhos", declarou.Lembre-se que o acesso ao Maracanã nesta decisão da Libertadores funcionou à base de convites, num total de 2500, que foram distribuídos por clubes e ainda pelos patrocinadores da prova e da própria Conmebol.