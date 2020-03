Ex-futebolista do Santos visita Ronaldinho na prisão

Detido há uma semana no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho recebeu a visita do ex-internacional paraguaio Nelson Cuevas.





Quiero dar una fuerza tremenda a este genio q marco historia en el fútbol mundial y decir q hay paraguayos que lo apoyamos con todo !!! pic.twitter.com/klSqovodVZ — nelson cuevas (@pipinocuevas23) March 14, 2020

O antigo avançado de 40 anos, que passou por equipas como o Santos e o River Plate, visitou o antigo futebolista brasileiro, no estabelecimento prisional de Assunção, no Paraguai, como forma de apoio."Quero dar uma tremenda força a este génio que marcou a história do futebol mundial e dizer que existem paraguaios que o apoiam em tudo", escreveu no Twitter, onde publicou juntamente com uma fotografia de ambos.Recorde-se Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Roberto de Assis foram detidos na sexta-feira dia 6 de março pelas autoridades paraguaias, depois de terem entrado no país com documentos falsos.