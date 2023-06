Ex-jogador do Corinthians recorda Vítor Pereira: «Ninguém gostava dele»

Júnior Moraes, jogador que rescindiu recentemente contrato com o Corinthians, confirmou no podcast 'Denílson Show' que Vítor Pereira não era um treinador apreciado pelo plantel do Timão. O técnico português, que esteve na formação de São Paulo na temporada de 2021/22, garantiu um lugar na Libertadores, tendo perdido a final da Taça do Brasil para o Flamengo, nos penáltis. Depois, rumou ao Flanengo, tendo sido entretanto despedido."Não vou fugir da polémica, não vou expor individualmente os jogadores, mas o ambiente não era bom. Ele só teve resultados e chegou onde chegou pelo caráter do grupo, dos jogadores. Ninguém gostava dele, mas, por respeito ao clube, por profissionalismo, dissemos: 'não gostamos dele, não estamos de acordo com a tática, não estamos de acordo com o que ele diz nas palestras, não estamos de acordo com os treinos, mas vamos fazer por isto nós, pelo presidente...'", admitiu o avançado."Eu não tive conflitos com ele, não posso dizer mal do seu trabalho. Não fomos campeões por pouco, íamos entrar para a história. Com um treinador que ninguém concordava, ia ser resultado incrível, ia ganhar força, crescer no grupo. Talvez muitos jogadores pedissem para sair, não sei. E ele ia ficar na história do clube, por um detalhezinho, não foi herói do Corinthians", acrescentou.