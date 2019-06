Ex-marido da mulher que acusa Neymar diz que o jogador expôs o filho

Estivens Alves, ex-marido de Najila Trindade, mulher que acusa Neymar de violação, apontou o dedo ao jogador por ter exposto o filho de ambos nas redes sociais. Recorde-se que o jogador do PSG mostrou mensagens trocadas com Najila nas quais esta pedia que o avançado desse um presente à criança."Isto gera um desconforto muito grande pela forma como o nosso filho foi exposto. Não é saudável para uma família. Entendo bem o lado de Neymar em ter de pronunciar-se, mas acho que esse cuidado poderia ter sido tomado. Tenho conversado muito com a mãe para saber como ele está. Está a ser bem cuidado por ela", frisou o pai do jovem ao portal R7, dizendo ainda que a criança já está a sofrer as consequências: "Quando falamos de Neymar, estamos a falar de um ídolo mundial e todas as crianças, inclusive o meu filho, são fãs do Neymar. Agora o meu filho teve a vida interrompida e já está a ser motivo de chacota nas redes sociais devido à exposição que foi feita".Estivens Alves confirmou que ficou com o filho nos dias em que a mãe foi a Paris e revelou o que a ex-mulher lhe disse no regresso: "Quando voltou estava muito calada, muito retraída. Ela disse-me que ia acontecer algo e que tinha de estar preparado para isso."Questionado sobre as acusações de tentativa de extorsão que recaem sobre Najila, Estivens refuta a ideia: "Acredito que ela não precisaria expor-se ou arruinar a imagem dela com isto. Acredito que teria outros caminhos para resolver os problemas dela".