Ex-marido da mulher que acusa Neymar viu vídeo desaparecido e garante: «Não houve violação»

O ex-marido de Najila Trindade, a mulher que acusa Neymar de violação, garante a modelo não foi violada pelo avançado do PSG. Em declarações à revista brasileira 'ISTO É' Estivens Alves contou a conversa que teve com Najila pelo telefone no dia a seguir aos acontecimentos."Quem me disse que ela estava em Paris foi o meu filho, ao pequeno-almoço. Nessa manhã, no dia seguinte ao da suposta violação, mandei-lhe uma mensagem: 'Paris?' Ela respondeu: 'Sim, estou aqui'. Perguntei-lhe se tinha ido a trabalho ou a passeio, ela disse que era a 'passeio' e que estava a chorar desde a noite passada. Perguntei-lhe 'foste encontrar-te com o Neymar? Foste casar com ele?' Eu não fazia ideia, era uma piada. E ela respondeu 'vim encontrar-me com ele, estou a chorar desde ontem'."Depois, Najila telefonou ao ex-marido e contou o que se tinha passado: "Disse-me que tinha ido até lá para se encontrar com ele. Que eles 'tinham ficado' na noite anterior e que ele tinha sido um 'escroto' com ela, um 'imbecil'. Ela contou que ele tinha sido muito agressivo, mas não disse nada sobre a relação sexual ou violação. Depois disse que ia andar um pouco para arrefecer a cabeça. Nesse momento era de manhã aqui no Brasil. Eu estava a sair de casa para ir ao apartamento dela deixar o nosso filho com a ama, que ia levá-lo à escola. Deixei o miúdo e ela ligou-me outra vez. Pareceu-me meio confusa"Estivens Alves garante que Najila nunca lhe falou em violação. "Não. Ela falou em agressão e que foi deixada sozinha repetidas vezes. Não vi nenhuma prova contra ambos. Não estou aqui para a defender. Ela tem a vida dela e eu já sofri muitos danos na minha vida por causa disto. Só que, se fosse para armar um golpe, ela tê-lo-ia filmado na noite anterior, quando houve sexo. Aliás, não sei nem se na segunda noite houve sexo."E prosseguiu: "Violação é uma palavra muito pesada. Violação propriamente dita não houve. No máximo houve um desentendimento entre ambos no meio da relação sexual. Ele assumiu que bebeu antes e pode ter ultrapassado os limites..."O ex-marido da modelo foi uma das poucas pessoas que viu as imagens do vídeo (supostamente roubado), em que Najila filmou uma discussão com Neymar no dia a seguir à alegada violação. E relatou o que viu."Ela vai recebê-lo à porta [do quarto] beija-o e tudo. Vão para a cama. Ela dá-lhe um estalo. Ele recua um pouco e ela diz: 'Você vai bater-me. Não vai devolver?' Ele levanta-se e ela diz: 'Você bateu-me e deixou-me aqui sozinha'. Nesse momento ela recolhe-se. Não dá para ver se está inclinada, não dá para saber se está caída. Mas dá para ouvir. Ele diz: 'Linda, calma. Relaxa, relaxa'. Ele fica ao lado dela uns três minutos, tentando acalmá-la. Ele levanta-a pelos braços, sem agressividade."E continua: "Com as mãos nos bolsos ela começa a chorar. E pergunta: 'Por que você fez isso comigo? Por que é que você bateu-me e deixou-me aqui?'. E chora. Ele pede calma repetidas vezes, sem responder às perguntas dela. Ele mostra-se muito assustado com tudo que estava a acontecer, sem esperar aquela reação. Até que ele consegue ter algum controlo sobre a situação. Senta-a na cama e diz: 'Eu não te disse que não conseguiria ficar com você. Lembras-te que eu disse para trazeres uma amiga? Era para não te sentires sozinha. Eu tenho os meus compromissos. Tenho que treinar, tenho o meu médico, os meus tratamentos e as minhas campanhas'. Ela diz: 'Perdoas-me? Magoei-te? Não queria magoar-te. Estraguei tudo'. Não tenho certeza, mas parece que ele pergunta o que poderia fazer por ela, que responde: 'Quero ir embora para a minha casa'. Ele pega no telemóvel, liga ou manda uma mensagem para alguém. Ela levanta-se, vai à casa de banho onde estava o telemóvel e encerra o vídeo."