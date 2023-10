Ex-namorada de Victor Sá dispara sem medos: «Traiu-me e está cheio de doenças»

É um sinal dos tempos. Agora que as redes sociais democratizaram a comunicação, toda e qualquer pessoa pode lançar na internet aquilo que bem lhe aprouver. E quando o tema são relações amorosas, não há mesmo limites.

Prova disso são as acusações feitas por Jhulli, ex-namorada de Victor Sá, jogador do Botafogo, a propósito da relação falhada. E não foi nada branda...



Victor Sá enfrenta duelo nas redes sociais com antiga namorada

"Nunca imaginei que um dia precisaria vir a público e dar explicações sobre minha vida particular, porém, após os últimos acontecimentos, isso se mostra necessário. Há um ano e meio, iniciei um relacionamento com o Victor, um relacionamento comum como o de qualquer casal. Moramos juntos todo esse tempo, tínhamos planos de construir uma família, mas aos poucos esse sonho foi se perdendo, tudo devido às mentiras e traições que sofri durante esse período", iniciou.

"O que ficará guardado, infelizmente, serão os dias de humilhação e sofrimento que passei, especialmente no final do nosso relacionamento. Ele está cheio de doenças das chinelonas com as quais saiu. Seu nojento, você é um sujo. Vou expor tudo o que me fizeste. Vou expor todas as fotos, vídeos e áudios", rematou.