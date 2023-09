O lateral esquerdo brasileiro Júnior Tavares, que em Portugal vestiu as cores do Portimonense em 2019/20, foi internado esta quarta-feira no Hospital da PUC (Pontifícia Universidade Católica), em Campinas (São Paulo), onde lhe foi detetado um tumor no cérebro após exames realizados. O jogador, de 27 anos, tinha sido encaminhado de urgência para o hospital, depois de ter sentido um formigueiro num dos braços num momento entre família.Não foram revelados mais pormenores sobre o estadod e saúde do lateral, com a Ponte Preta a garantir apenas que irá acompanhar de perto a situação do seu jogador. "Desde que houve o diagnóstico inicial, a Ponte Preta tem acompanhado de perto toda a situação do atleta e vem prestando auxílio e dando todo o suporte necessário", esclareceu o clube de Campinas no seu site oficial.Júnior Tavares, refira-se, não joga pela Ponte Preta desde 23 de junho, tendo este ano disputado 24 jogos pelo clube, mas apenas 5 na Série B.