Ex-presidente do Corinthians após derrota de Vítor Pereira: «Deus castiga sempre»

Pessoas com ma índole Deus castiga sempre kkkkkkkkkkkkkkkkkkk — Andres Sanchez (@andresanchez63) March 1, 2023

A derrota do Flamengo de Vítor Pereira nafoi recebida com ironia por parte de Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, que não esquece a forma como o treinador português saiu do Timão."Pessoas com má índole, Deus castiga sempre", escreveu o antigo líder do clube de São Paulo no Twitter.Recorde-se que Vítor Pereira não renovou com o Corinthians, alegando problemas pessoais, acabando por assinar, pouco tempo depois, com o Flamengo.