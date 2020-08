Ex-Sporting André dispensado do Grémio

O Grémio anunciou esta sexta-feira, nas redes sociais, que André, avançado internacional brasileiro que passou sem sucesso por Alvalade, em 2016/17 é um jogador livre. O clube canarinho comunicou a rescisão com o atacante, que na época passada realizou 45 jogos pela formação de Porto Alegre.





O Grêmio informa que chegou a acordo com o atleta André Felipe para rescisão contratual e o jogador não faz mais parte do elenco. O Clube deseja ao atleta sucesso na sequência de sua carreira. Leia em:https://t.co/TJ6qauvNAz — Grêmio FBPA (@Gremio) August 7, 2020

"Reconhecemos todo o esforço e compromisso demonstrados pelo André na sua passagem pelo Grémio e desejamos sucesso na continuidade da sua carreira", realçou Klauss Câmara, diretor executivo do Grémio. A saída de André, de 29 anos, era já esperada depois do falhança nas negociações com um clube dos Estados Unidos da América e com os mexicanos do Monterrey. O Sport Recife (que mantém um diferendo com o Sporting pela sua contratação) e outro clube brasileiro demonstraram interesse em contar com André por empréstimo mas não houve acordo.Contratado em 2018, André, cujo contrato terminava em dezembro de 2021, deixa o Grémio após 11 golos apontados em 74 jogos pelo clube.