Falcão contra desafio do papel higiénico: «Não vou replicar palhaçada nenhuma»

Nos últimos dias o 'desafio do papel higiénico' tem inundado as redes sociais com vários jogadores - e não só - de todas as nacionalidades a mostrarem os seus dotes com um rolo de papel higiénico e a desafiarem outros a fazer o mesmo.





Mas a onda parece não estar a agradar a todos. Depois do avançado Marinho, do Santos , foi a vez de Falcão, um dos melhores jogadores da história do futsal, criticar a atitude, numa altura em que o produto está esgotado em inúmeras superfícies comerciais de todo o mundo devido à 'corrida' provocada pela pandemia de coronavírus."Respeito quem está a participar, mas existem outras formas de consciencialzar as pessoas neste momento que estamos a passar. A maioria das pessoas direcionou para outra situação. Acho que podemos ser mais explicativos, não podemos mudar o foco de um assunto sério para brincadeiras", disse o antigo jogador em declarações ao 'Globoesporte'.Falcão, que se retirou oficialmente da competição em 2018, também reagiu ao desafio através de uma storie no seu Instagram. "Aviso: Não vou replicar palhaçada nenhuma com papel higiénico. Grato. A direção.", escreveu o antigo craque canarinho.