Faltam 8 jogos: Adeptos do Grémio já preparam 'adeus' a Luis Suárez

uis Suárez e Lionel Messi têm o destino traçado - jogar juntos na Major League Soccer com a camisola do Inter Miami. E depois de muitos avanços e recuos, já parece mais do que certo que o avançado uruguaio se vai juntar ao amigo argentino muito em breve.

De acordo com a imprensa brasileira, os adeptos do Grémio já perderam a ilusão de que Suárez vai continuar a trabalhar no Brasil e, por isso, sabem que têm apenas mais oito jogos do Brasileirão para ver o avançado brilhar.

O contrato com o Inter Miami já está encaminhado e agora só resta aos adeptos preparar uma despedida ao nível da qualidade do craque sul-americano.