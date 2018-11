Família Brittes indiciada por homicídio qualificado do jogador do São Paulo

Edison Brittes Júnior, empresário brasileiro que confessou ter assassinado o jogador do São Paulo Daniel Côrrea, a mulher, Cristiana Brittes, e a filha do casal, Allana Brittes, vão ser indiciados por homicídio qualificado e coação de testemunhas, confirmou o delegado da Polícia de São José dos Pinhais, Amadeu Trevisan, responsável pela investigação do crime.Daniel Corrêa, de 24 anos, apareceu morto com sinais de tortura, golpes no pescoço e sem os genitais, depois de ter estado na festa de aniversário de Allana Brittes. Dias mais tarde, Edison Brittes confessou o crime justificando-o com o facto de Daniel ter tentado violar a sua mulher, Cristiana."Foram quatro pessoas que dominaram a vítima, ela estava completamente indefesa e embriagada (com 13,4 decigramas de álcool por litro no sangue, segundo a perícia). Pode ser considerado homicídio qualificado. Eles também inventaram uma história e depois mudaram a versão. Houve coação de testemunhas em um shopping. Tentaram fraudar o processo investigativo com coação de testemunhas", afirmou o delegado Amadeu Trevisan.O responsável pela investigação confirmou ainda o nome dos outros três suspeitos de envolvimento no caso, que também deverão ser indiciados por homicídio qualificado: David Vollero e Igor King , amigos de Allana, ambos de 18 anos, e Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, de 19, primo de Cristiana. Estes três suspeitos também estão detidos.Amadeu Trevisan também já havia informado que "Daniel estava bastante embriagado" , não reagindo por isso às agressões de que foi alvo.