Família do jogador do S. Paulo assassinado recebeu caixa com o pénis um mês depois do crime

O caso da morte de Daniel Correa continua a. A família do jogador do São Paulo,do ano passado depois de ter estado numa festa de aniversário de uma adolescente, está a ser ouvida no âmbito da instrução do processo e a tia de Daniel, Regina Correa, contou que viveu "o pior dia" da sua vida quando recebeu do Instituto de Medicina Legal uma caixa com o pénis do sobrinho, quase um mês depois do crime.Daniel sofreu uma morte violenta em São José dos Pinhais (Paraná) depois de ter estado na festa de aniversário de Allana Brittes, filha de Edison Brittes. Já em casa da aniversariante, numa 'after party', o jogador teria entrado no quarto de Cristiana Brittes, mulher do homicida confesso, para, que depois enviou a um grupo de amigosEdison disse depois que apanhou o jogador a(uma tese que a polícia não corrobora, pois Daniel) e, com a ajuda de outros convidados da festa, agrediu violentamente Daniel Correa, primeiro dentro de casa, depois no exterior. O jogador foi colocado na bagageira de um carro e, onde foi morto e onde lhe foi cortado o pénis.Daniel foi enterrado em Minas Gerais poucos dias depois do homicídio, mas sem o pénis. "Depois de 20 dias perguntei o que tinha sido feito com o corpo do Daniel, nós queríamos fazer um enterro completo. Foi-nos dito que depois o Instituto de Medicina Legal mandaria a parte cortada. Receber aquela caixa com o pénis cortado foi o pior dia da minha vida. Pelo que soube dos depoimentos,", contou a tia e madrinha do jogador em tribunal, citada pelo site UOL.O Instituto de Medicina Legal entregou a caixa à funerária, que por sua vez a encaminhou para a família. O órgão foi depois enterrado com o corpo.Regina, que não conseguiu evitar as lágrimas, explicou também que a sua filha viu o corpo do primo e que ficou muito impresionada: "Ela disse-me 'mãe, ele está desfigurado de tanto que apanhou. O pescoço está cortado e é verdade que cortaram o pénis'."Recorde-se se encontramEdison Brittes, a sua mulher Cristiana Brittes, a filha Allana, bem como mais três convidados da festa, que terão