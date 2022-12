Federação Moçambicana de Futebol lamenta morte de Pelé: «Foi e sempre será uma fonte de inspiração»

A Federação Moçambicana de Futebol (FMF) lamentou esta sexta-feira a morte da "lenda" do futebol mundial Pelé, considerando-o uma "fonte de inspiração para jovens".

"É com profundo pesar que a Federação Moçambicana de Futebol lamenta a morte, na quinta-feira, da lenda do futebol mundial, o brasileiro Edson de Arantes de Nascimento", refere a FMF, na sua página da rede social Facebook, numa mensagem dirigida à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A Federação Moçambicana do Futebol destacou ainda a perda de um "grande homem, astro, dirigente e ativista social", que teve um papel "preponderante" na construção e desenvolvimento do futebol moderno.

"Pelé foi e sempre será uma fonte de inspiração para jovens talentos que vão emergindo um pouco por todo o mundo", referiu a FMF, manifestando-se solidária com o presidente do CBF, Ednaldo Rodrigues, aos familiares e amigos do "rei Pelé".

O antigo futebolista brasileiro Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu na quinta-feira aos 82 anos.

Pelé, nascido a 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira e jogou pelo clube brasileiro Santos e pelo Cosmos, dos Estados Unidos.

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998, e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).

A lenda do futebol brasileiro e mundial, único jogador tricampeão do Mundo, ficou internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, em 29 de novembro, quando se submeteu a uma reavaliação do tratamento ao cancro de colón detetado em setembro de 2021, e ao tratamento de uma infeção respiratória, agravada pela covid-19, com antibióticos.

Desde que foi operado ao cancro, Pelé passou por um ciclo de sessões de quimioterapia que o obrigou a ir várias vezes ao hospital para acompanhar a sua evolução.

A saúde de Pelé piorou nos últimos anos também por outras causas, como problemas na coluna, na anca e nos joelhos, que reduziram a sua mobilidade e o obrigaram a ser operado, além de ter sofrido uma crise renal, o que reduziu drasticamente as suas aparições públicas, embora tenha continuado ativo nas redes sociais.