Fernandinho no Athletico Paranaense

Fernandinho, médio de 37 anos que finaliza contrato com o Manchester City no final do mês, está desde ontem em Curitiba, realiza exames médicos nos próximos dias e depois vai assinar um contrato válido até dezembro de 2024 com o Athletico Paranaense. O internacional brasileiro só vai estar, no entanto, disponível para atuar com a camisola do Furacão a partir de 18 de julho, dia em que reabre a janela de transferências. Quando encerrar a carreira, Fernandinho passará a fazer parte do corpo de dirigentes do Athletico-PR.