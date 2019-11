Fernando Santos orgulhoso por ver Jorge Jesus "elevar o nome de Portugal"

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, manifestou esta terça-feira um "orgulho enorme" em ver Jorge Jesus "elevar tão alto o nome de Portugal", ao conquistar a Taça Libertadores e sagrar-se campeão brasileiro no comando técnico do Flamengo.

À margem da apresentação do livro do comentador Luís Freitas Lobo, 'O futebol com que sonhei', Fernando Santos revelou que enviou uma mensagem de "muito boa sorte" antes da final da Taça Libertadores, que opôs o clube de Jorge Jesus ao detentor do troféu, o River Plate, da Argentina, em Lima, no Peru, vencida pela formação brasileira, por 2-1.

"Tive a oportunidade de o fazer [enviar uma mensagem] antes do jogo, ou seja, desejar-lhe muito boa sorte e que tudo corresse bem, que estava cá a torcer por ele", revelou.

Fernando Santos, de 65 anos, explicou que enviou nova mensagem, desta feita de felicitação, quando ainda nem o jogo tinha terminado, logo após o segundo golo do ex-benfiquista Gabriel Barbosa, autor dos dois tentos do Flamengo na final, pois ficou convencido "que eles iam ganhar".

"Imediatamente a seguir ao jogo, acho que o jogo ainda não tinha terminado, foi quando foi o segundo golo, já achei que eles iam ganhar, mandei-lhe uma mensagem de parabéns. Fiquei muito feliz por ele, como todos os portugueses", sublinhou.

O selecionador português, que conta também com passagens pela seleção grega e pelos três grandes portugueses - Benfica, FC Porto e Sporting -, entre outros, expressou a importância de levar o nome de Portugal além-fronteiras.

"É, para nós, um momento de orgulho enorme ter não só um amigo e colega de profissão, mas um português triunfar e elevar tão alto o nome de Portugal, num país como o Brasil, principalmente, porque eles agora contam menos anedotas sobre os portugueses", ironizou.

Depois do título de campeão sul-americano, conquistado no sábado, Jorge Jesus sagrou-se no domingo campeão brasileiro, mesmo sem o Flamengo jogar, no que foi o sétimo título dos cariocas e primeiro desde 2009.