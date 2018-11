Festa de aniversário onde esteve o jogador do São Paulo assassinado custou 7 mil euros

A festa de aniversário de Allana Brittes custou cerca de 7 mil euros. A conclusão é da polícia civil de São José dos Pinhais, no Paraná, que investiga todos os pormenores em torno do macabro homicídio de Daniel Correa, jogador do São Paulo, de 24 anos, cujo corpo foi encontrado no meio do mato, com cortes no pescoço e sem os genitais.Daniel esteve na festa dos 18 anos de Allana e foi depois à 'after party' que teve lugar em casa dos Brittes. Foi aí que o jogador terá sido agredido depois de, segundo o assassino confesso - Edison Brittes, pai da aniversariante -, ter sido apanhado na cama com Cristiana Brittes, a mãe de Allana e mulher do aniversariante.A polícia investiga todos os pormenores e já sabe que na discoteca foram consumidas 35 garrafas de vodka e que foram reservados dois camarotes em nome da família Brittes.Recorde-se que na sexta-feira a polícia apreendeu uma moto desportiva da família, que estava registada no nome de um traficante de droga.Edison Brittes, a filha Allana e a mulher Cristiana encontram-se detidos.