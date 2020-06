«Fez um esforço financeiro enorme»: direção do Flamengo enaltece postura de Jorge Jesus

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, enalteceu os esforços feitos por Jorge Jesus durante o processo de renovação de contrato com o emblema brasileiro.

"Como todos sabem, esse problema da Covid-19 afetou extremamente os aspetos, não só financeiros, mas económicos do clube. Isso teve um impacto enorme o processo de renegociação com os jogadores. Quero agradecer muito ao [Jorge] Jesus, que durante este processo de negociação ajudou-nos bastante, ao abrir mão de uma parte significativa daquilo que ele vinha a receber e que tinha sido combinado antes da Covid-19. Ele entendeu o que está a acontecer com o clube", referiu o dirigente do clube carioca, em declarações à 'FlaTV'.





Já Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, enalteceu o trabalho desenvolvido pelo clube e pelo treinador para que as negociações chegassem a bom porto."Esta renovação contratual passa também pela aposta do clube no ano passado, em contratar o Jorge Jesus e toda a sua equipa técnica. São pessoas maravilhosas, que trabalham muito no dia a dia. Evidente que o Jorge Jesus já era um técnico super campeão, veio aqui para o Brasil para mostrar o seu trabalho com contundência. Estamos muito felizes. Quero reforçar aqui a posição do presidente, que diz que o Jorge também fez a parte dele, para que pudéssemos chegar a um denominador comum. O clube também fez esforço. Está todo mundo de parabéns", atirou.

Por fim, também o diretor para o futebol do Mengão, Bruno Spindel, também demonstrou estar feliz pela continuidade do treinador no comando da equipa brasileira. "Ele [Jorge Jesus] fez um esforço financeiro enorme, o Flamengo também. O que nos une é esta vontade de vencer a todo o custo. E é por isso estamos tão felizes por ele continuar, e por essa cultura estar implementada dentro do clube", concluiu.