Filha de Renato Gaúcho falha jogo... por causa da faculdade

Renato Gaúcho vai ter uma baixa de peso... nas bancadas. Carolina Portaluppi, filha do treinador do Grémio, marca habitualmente presença nos jogos é considerada talismã, mas desta vez não poderá estar presente, devido a uma prova na faculdade. A jovem não escondeu as lágrimas, num vídeo nas redes sociais. "Vou estar a torcer muito. Sei que vocês vão fazer uma festa linda", disse a estudante de Publicidade.

Com ou sem a filha de Renato Gaúcho, espera-se que o estádio esteja cheio e o Grémio deixou um aviso aos adeptos nas redes sociais. "Para evitar punições ao clube, pedimos que não usem foguetes ou qualquer tipo de artefato sonoro nas proximidades da concentração dos nossos adversários", lê-se.