Filhas revelam que Pelé teve covid-19: «Está internado devido a uma infeção no pulmão»

As filhas de Pelé deram ontem uma entrevista ao programa 'Fantástico' onde contaram que o antigo jogador, que sofre de um cancro nos intestinos e se encontra internado num hospital em São Paulo, teve covid e uma infeção respiratória, mas não está em cuidados paliativos."Há umas três semanas ele apanhou covid. Está vacinado, com todas as vacinas, mas, por causa dos medicamentos para o cancro e da quimioterapia, está fragilizado e acabou por sofrer uma infeção no pulmão. Por isso foi hospitalizado, por causa da infeção no pulmão. É grave? É, porque ele tem uma certa idade e está a ser tratado a um cancro", explicou disse Kely Nascimento.A irmã, Flávia, corrobora: "No hospital ele está mais bem acompanhado. Mas não está nos cuidados intensivos, está num quarto normal. Não está em risco. Por ser uma pessoa com uma saúde mais delicada, é melhor estar no hospital."O jornal 'Folha de São Paulo' deu conta no sábado que o antigo futebolista, de 82 anos, não estava a responder à quimioterapia e estaria em cuidados paliativos, mas as filhas negam. "É muito injusto dizerem que ele está em estado terminal, com tratamentos paliativos. Não é verdade. Acreditem em nós. Mais do que ninguém nós não queremos que chegue esse momento. Claro que um dia vai acontecer, mas não é agora, não é preciso lançarem esse alarme antecipando de uma situação que não existe", pediu Flávia. "Ele não tem dores. Este tipo de cancro não provoca dor."Kely espera levar o pai para casa. "As pessoas enviam-me os pêsames [nas redes sociais]. Eu até digo que vou colocar o telefone de lado e não vou responder a ninguém. Só que sinto que tenho de responder às pessoas, não vou contar tudo, mas tenho de dizer que não é assim. Não estamos a correr para o hospital para dizer adeus. Estamos a revezarmo-nos, ele está doente, está velhinho, mas está lá por causa de uma infeção no pulmão. Está a tomar um antibiótico e, quando melhorar, vai para casa outra vez. Não está a dizer adeus no hospital."Flávia explicou depois que os tratamentos de quimioterapia foram alterados. "Não houve a remissão total do cancro. No início era um tipo de quimio e agora é outro tipo. É assim, acertos e erros. Dizer que não deu certo... Só não vai dar certo na hora de ir embora. Mas não é hora de ele ir embora."As filhas contaram também que Pelé tem visto os jogos do Brasil no Mundial e agradecem as muitas manifestações de carinho que o pai tem recebido. "Ele está bem. Viu o primeiro jogo, vimos todos juntos, foi divertido. Meu pai não gosta que se fale durante os jogos", acrescentou Flávia. "É muito emocionante ver o carinho e o amor que as pessoas têm por ele no mundo inteiro."