‘Filhinho do papá’: Corinthians recruta médio de 27 anos para os... Sub-23

O mundo evolui mas as ‘cunhas’ continuam a ser o pão nosso de cada dia. A imprensa brasileira dá destaque à contratação do médio Fran por parte do Corinthians. O jogador de 27 anos, que é filho do conselheiro do clube Fran Papaiodanou, já estava a treinar no clube mas renovou contrato por 6 meses e vai continuar a trabalhar com os Sub-23.

É certo que o Corinthians tem direito a convocar quatro jogadores com mais de 23 anos para o Brasielirão de Aspirantes, mas no caso de Fran, os quatro anos de diferença já são considerados exagerados, especialmente pela situação familiar que une o jogador a um responsável do clube.

"Ele foi integrado no plantel a pedido do presidente Andrés Sanchez, como forma de o ajudar", revelou Jacinto António Ribeiro, responsável pelos Sub-23.

Contudo, nos bastidores do emblema canarinho há muito que se fala desta situação incómoda, que já chegou, pela voz dos adeptos, às redes sociais.

"Papai ordenou, cumpra-se! Pensei que no Timão de hoje não existisse mais esse tipo de coisa!", "Essa diretoria está roubando o Corinthians. E o Fran não tem brilho como jogador. E não tem brio como homem, imagino como os jogadores que não são filhos do papai o olham nos treinos" ou "Nada como um empreguinho para o filho do conselheiro. Viram porque os clubes no Brasil estão todos quebrando?", são alguns dos comentários dos adeptos do Timão.