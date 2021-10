Filho de Tite envolvido em polémica após gostar de publicações machistas nas redes sociais

Matheus Bachi, filho de Tite, está envolvido em polémica no Brasil por conta da sua utilização das redes sociais, nomeadamente a sua página do Instagram. O comportamento treinador adjunto da seleção brasileira de futebol naquela rede social tem sido tema de debate na imprensa brasileira, depois de o filho do selecionador da canarinha ter colocado 'gostos' em publicações com cariz machista, contra os movimentos feministas e LGBTI+.

Em causa estão 'gostos' em publicações de Maurício Souza, jogador de voleibol que viu ser o seu contrato com o Minas Ténis Clube ser rescindido após ter colocado 'posts' homofóbicos, e ainda de outras páginas com se dedicam ao propósito machista.

De acordo com o 'GloboEsporte', este comportamento de Matheus Bachi deixou a Conferederação Brasileira de Futebol (CBF) incomodada com a situação, um cenário que acabou por melhorar após Tite vir a público, em plena conferência de imprensa sobre a convocatória para a seleção, esclarecer que repudia qualquer tipo de discriminação.

"Colocaste [a questão] e não a dirigiste a mim na medida em que eu sou o pai do Matheus. Tal como me foi perguntado há uns tempos em termos raciais em relação aos técnicos negros, todo o preconceito não deve existir. Estamos num processo de igualdade na sociedade, seja de cor, raça ou sexo", atirou.