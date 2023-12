Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Boavista Sport Club (@boavistasc)

Filipe Cândido é o novo treinador do Boavista Sport Club, do Brasil, anunciou este sábado o emblema daquele país nas redes sociais."É uma grande honra e responsabilidade treinar no país do futebol e disputar o tão prestigiado Campeonato Carioca. Encaro este desafio com máxima ambição! Eu e a minha equipa técnica estamos felizes e preparados para, ao lado dos jogadores, lutarmos pelas vitórias necessárias que nos coloquem entre as principais equipas do Rio de Janeiro", frisou o técnico português, de 44 anos, aos meios oficiais do clube.Refira-se que esta será a primeira experiência de Filipe Cândido, de 44 anos, fora de Portugal. No nosso país, orientou Sousense, P. Ferreira, Salgueiros, U. Leiria, Mafra e B SAD, além do Nacional, equipa que comandou na temporada passada.