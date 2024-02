Filipe Gouveia é hipótese para suceder a António Oliveira no Cuiabá

Filipe Gouveia, apurou, é uma das hipóteses em cima da mesa para treinar o Cuiabá, clube que se encontra, de momento, sem treinador, depois de António Oliveira ter saído para o Corinthians.Ainda de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, Filipe Gouveia, de 50 anos, é um dos nomes que se encontram na lista de Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, para assumir o comando técnico da equipa.O treinador português, que está sem treinar desde que deixou o Al-Hazm, da Arábia Saudita, em outubro do ano passado, já teve abordagens de outros emblemas que disputam o Brasileirão.