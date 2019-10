Filipe Luís à espera de cargo de treinador no Flamengo

Filipe Luís tem um longo percurso como futebolista, com passagens por clubes como Chelsea e Atlético Madrid, e aos 34 anos não esconde que o seu futuro passa por uma carreira de treinador. Aliás, o defesa Flamengo confessou, em declarações à 'Coluna do Fla' que quando decidiu voltar ao Brasil para vestir a camisola do clube do coração, os dirigentes do 'Mengão' prometeram-lhe a possibilidade de se iniciar como técnico no Fla."Quando comecei a conversar com o Flamengo, nas negociações uma coisa que me convenceu foi que ofereceram-me precisamente isso, esse plano pós carreira", começou por explicar."Disseram que teriam muito interesse em dar-me essa oportunidade quando parasse. Eu expliquei que tinha interesse em ser técnico, disseram que me davam a oportunidade para poder trabalhar aqui. Isso foi uma coisa que me deixou muito feliz quando fechei este contrato", referiu.