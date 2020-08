Filipe Luís admite dificuldades após a saída de Jesus: «Mudança de treinador foi drástica»

O Flamengo somou por derrotas os dois primeiros jogos do Brasileirão. Ao ficar também sem marcar qualquer golo nas duas primeiras jornadas, o ex-clube de Jorge Jesus bateu o pior registo da história, que vigorava desde 1997. Filipe Luís, lateral brasileiro que chegou ao clube precisamente pelas mãos do técnico português, admite que a mudança no treinador foi "drástica" para a equipa.





"Não é só a mudança de técnico, são várias coisas que estão a acontecer e a nossa equipa saiu do trilho. A derrota faz-nos tomar decisões precipitadas em campo. A mudança de técnico é uma mudança drástica, mas não temos que pensar no que se passou. Eu quero voltar a ganhar tudo, essa noite não vou dormir a pensar no que aconteceu. Perdemos juntos e vamos voltar a ganhar juntos", afirmou o lateral, ontem, após a derrota do Flamengo com o Atlético Goianiense por 3-0.Ainda assim, Filipe Luís acredita que o Flamengo vai rapidamente voltar aos êxitos."Temos um grande plantel, um grande treinador, confiamos em todos. Todas as equipas começam com uma boa defesa, temos de corrigir os erros defensivos. Com calma, com tranquilidade, vamos vencer porque é um grupo vencedor", sentenciou o ex-Atlético Madrid.