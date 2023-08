Fim da linha para Rodrigo Pinho no Coritiba: Avançado já procura novo clube

O ex-avançado do Benfica Rodrigo Pinho não faz mais parte dos planos do Coritiba para o que falta da temporada. O Coxa já deu o aval para que uma negociação possa acontecer e espera que tudo se resolva nos próximos dias. Rodrigo Pinho foi uma das contratações mais caras da história do clube, mas desde a chegada de Edu e Diogo Oliveira, além do argelino Slimani, Pinho não tem sequer sido convocado para os últimos jogos do Brasileirão.

O avançado foi contratado pelo Coritiba, que pagou 500 mil euros mais 500 mil em variáveis do contrato. Chegou no início do ano para ser titular, quando António Oliveira era o treinador da equipa. No campeonato do Paraná, Rodrigo Pinho marcou cinco golos e conseguiu ter uma sequência de jogos. Mas depois, não conseguiu repetir algumas boas atuações e acabou perdendo espaço. O antigo benfiquista disputou 26 partidas na temporada e o último golo que marcou foi diante do Londrina no dia 15 de fevereiro.

Além do argelino Slimani, o clube contratou ainda o médio grego Samaris. O antigo benfiquista e também jogador do Rio Ave vai disputar posição com Willian Farias, que é o jogador que tem o perfil mais próximo no plantel, mas está lesionado. Além de Farias, o Coritiba também tem Andrey e Fransérgio atuando na função.