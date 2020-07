Fla-Flu bate recorde mundial: Jorge Jesus também deixa marca no Youtube

O jogo entre o Flamengo e o Fluminense, quarta-feira, na final da Taça do Rio fica para a história. O encontro - que terminou com a derrota da formação de Jorge Jesus nos penáltis - foi transmitido em direto na Flu TV no Youtube, tendo batido o recorde de acessos simultâneos.





O direto alcançou mais de 3 milhões de acessos simultâneos, com o pico da transmissão - durante os penáltis - a atingir os 3,597 milhões de acessos.Segundo a imprensa brasileira, a FluTV é agora o perfil do Youtube com o maior 'live' do Mundo: o jogo entre a equipa de Jorge Jesus e o Fluminense ultrapassou os diretos da cantora Marília Mendonça (que a 8 de abril alcançou 3,31 milhões de acessos simultâneos) e da dupla sertaneja Jorge & Mateus (que a 4 de abril somou 3,24 milhões de acessos simultâneos), que haviam recentemente batido os recordes mundiais do YouTube.Neste 'ranking', segue-se o direto do cantor italiano Andrea Bocelli, que a 12 de abril atingiu os 2,86 milhões de acessos simultâneos.