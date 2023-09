Flamengo a ferro e fogo: Marcos Braz agride adepto em pleno centro comercial

Marcos Braz, vice-presidente para o futebol do Flamengo, é o centro de todas as atenções no Brasil. Teve uma altercação com um adepto do clube, num centro comercial do Rio de Janeiro, e a situação acabou com uma tremenda cena de violência.

O dirigente do Mengão estava acompanhado pela filha e foi abordado por três adeptos. Depois de uma troca de palavras, Marcos Braz partiu para cima de um deles, com a ajuda do seu guarda-costas.

A loja em causa foi imediatamente cercada pela Polícia, uma vez que o dirigente se escondeu dentro da mesma para evitar mais problemas. Centenas de adeptos acorreram ao local e insultaram o dirigente.