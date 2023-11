Flamengo a regista 70ºC em relvado e declara guerra aos sintéticos: «Destrói as chuteiras»

O Flamengo é um dos clubes brasileiros que mais luta contra a utilização de relvados sintéticos e, para provar os inconvenientes deste tipo de pisos, o clube fez uma medição da temperatura nos campos que tem no seu centro de treinos na última quinta-feira, num dos dias mais quentes do ano no Rio de Janeiro.E os resultados foram impressionantes. Enquanto que nos campos de relva natural a temperatura não excedeu os 45 graus, num dos três sintéticos - que o 'Fla' usa para preparar jogos com clubes que têm este tipo de piso - registou 70 graus! Isto com uma temperatura ambiente de 40,6ºC.Reinaldo Belotti, CEO do Flamengo, garante ao 'Globo Esporte' que os sintéticos colocam a saúde dos futebolistas em risco. "Este é só mais um dos problemas dos relvados sintéticos. Não à toa que as cinco principais ligas do mundo não utilizam esse tipo de piso. A liga holandesa, por exemplo, está a reverter aqueles que têm. E o Brasil, como país tropical que é, sofre ainda mais do que os outros."E prosseguiu: "Imagine jogar uma partida de futebol num relvado com esta temperatura, às quatro da tarde, num verão intenso como o nosso. Isto destrói chuteiras. Não é no sentido figurado, destrói mesmo, desmonta as chuteiras. E os pés dos atletas ficam expostos a queimaduras."Em julho a liga holandesa proibiu a utilização de relvados 100 por cento artificiais, permitindo apenas a utilização de campos híbridos. É que além da questão da temperatura, há também o elevado risco de os jogadores sofrerem lesões e até cancro de pele.