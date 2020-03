Flamengo anuncia a suspensão dos treinos

O Flamengo anunciou, através das redes sociais, que suspendeu os treinos da equipa principal e de formação até à próxima segunda-feira (dia 23), devido à pandemia de coronavírus.





O Clube de Regatas do Flamengo informa que os treinos do futebol profissional e base estão suspensos até a próxima segunda-feira (23.03). #CRF — Flamengo (@Flamengo) March 16, 2020

A decisão surge horas após a CBF ter suspendido as competições nacionais e de a Federação de Futebol do Rio de Janeiro ter igualmente parado o Cariocão por duas semanas.Quem não concordou com a tomada de posição da CBF foi o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que qualificou de "histérica" a decisão.