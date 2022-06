Flamengo anuncia despedimento de Paulo Sousa

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Paulo Sousa e sua comissão técnica não comandam mais o time profissional.



A atividade da próxima sexta-feira (10) será dirigida por Mario Jorge, técnico do sub-20. #CRF — Flamengo (@Flamengo) June 9, 2022

O Flamengo anunciou esta quinta-feira que despediu Paulo Sousa. O técnico português, de 51 anos, ingressou no clube brasileiro em fevereiro deste ano mas não resistiu aos recentes maus resultados e abandona assim o emblema do Rio de Janeiro, que ocupa atualmente o 14.º lugar do Brasileirão com 12 pontos em dez jogos.Apesar de estar de saída, Paulo Sousa ainda orientou o treino de hoje do Flamengo, que informa ainda que será Mário Jorge, treinador dos Sub-20 do clube, a orientar a equipa no treino desta sexta-feira.Dorivaldo Júnior será o sucessor do técnico português no emblema brasileiro, de acordo com a imprensa brasileira.