Flamengo anuncia sucessor de Paulo Sousa

Um dia depois de ter oficializado a saída de Paulo Sousa, o Flamengo comunicou esta sexta-feira ter chegado a acordo com Dorival Júnior para assumir o cargo de técnico principal dos cariocas. Naquela que será a sua terceira passagem pelo clube, o treinador de 60 anos assina um vínculo válido até final da temporada, período no qual comandará os destinos do Mengão no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.