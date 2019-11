Flamengo arrasa nas bilheteiras e bate recorde de receitas

O Flamengo já arrecadou esta época mais de 19 milhões de euros só em receita de bilheteira, segundo revela o site 'Globe Esporte'. O sucesso da equipa após a chegada de Jorge Jesus empolgou os adeptos, que não perdem um jogo do 'mengão' no Maracanã, ainda para mais com a equipa já apurada para a final da Taça Libertadores e em contagem decrescente para a conquista do título no Brasileirão.





Estes 19 milhões de euros constituem um recorde no futebol brasileiro na última década, segundo a mesma fonte. O mais próximo desta verba foi conseguido pelo Corinthians, em 2015, com 17,8 milhões de euros.Na época passada o Flamengo teve uma média de 37 mil espectadores pagantes por jogo, mas esta temporada os números subiram para os 51 mil.