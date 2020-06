Flamengo assume prejuízo de 25 mil euros: clube paga despesas de jogo com o Bangu

O Flamengo assumiu as despesas do jogo com o Bangu - encontro que terminou com vitória da formação de Jorge Jesus, por 3-0.





A partida, que marcou o regresso do futebol brasileiro aos relvado s, disputou-se na última quinta-feira e apesar da formação de Jorge Jesus jogar como visitante, cedeu o estádio do Maracanã ao adversário e comprometeu-se a assumir todas as despesas do jogo: mais de 152 mil reais, ou seja, cerca de 25 mil euros.Segundo o 'Globoesporte', que teve acesso ao 'boletim financeiro do jogo', pelo aluguer do Maracanã, por exemplo, o Flamengo pagou 30 mil reais (ou seja cerca de 5 mil euros), tendo ainda gasto mais de 56 mil reais (mais de 9 mil euros) nas despesas operacionais do estádio.Uma vez que não houve receita de bilheteira - jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de coronavírus -, não houve ganhos, apenas gastos, que o clube de Jorge Jesus assumiu por completo.