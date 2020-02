Flamengo-Athletico Parananese, em direto

13h07 - Já há onzes!



FLAMENGO: Diego Alves, Rafinha, Rodrico Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Arão, Gerson e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.





Santos, Khellven, Lucas Halter, Thiago Heleno, Márcio Azevedo, Wellington, Erick, Léo Cittadini, Nikão, Rony e Marquinhos Gabriel.12h38 - A equipa do Athletico Paranaense já deixou o hotel.







12h36 - Tudo a postos no balneário do Flamengo.- O vencedor desta taça embolsa uma verba ligeiramente superior a um milhão de euros, enquanto o finalista vencido leva para casa 450 mil euros. Esta é a terceira edição da prova, que não se realizava desde 1991. O Grémio (1990) foi o primeiro a conquistá-la, tendo o Corinthians (1991) arrecadado a segunda edição ao derrotar... o Flamengo.- O Athletico-PR chega ao Mané Garrincha na condição de vencedor da Taça do Brasil. "O Athletico-PR e o Flamengo merecem estar aqui por aquilo que fizeram em 2019. É a oportunidade para confirmarmos a trajetória feita no ano passado", refere Dorival Júnior.- O inusitado horário do jogo [11 horas locais] constitui um obstáculo para as duas equipas. "Em função da temperatura [prevê-se que estejam 27 graus centígrados], o horário vai tirar intensidade ao jogo. Está marcado para as 11 horas, não sabemos bem porquê", diz Jesus, desejando que o relvado do Mané Garrincha esteja à altura dos acontecimentos: "Se não estiver será uma brecha na organização. O que espero da equipa? Vamos realizar o quarto jogo. Estaremos melhor do que no duelo com o Fluminense."- "Na Europa valorizamos muito este troféu. A partir de agora, todas as equipas do Brasil também o vão valorizar. Queremos ganhá-lo!", anota o técnico português, dando a entender ter estudado bem o rival [Dorival Júnior rendeu Tiago Nunes]: "Dorival olha para o jogo de forma diferente. Vamos encontrar uma equipa bem organizada."- Jorge Jesus vai tentar conquistar no Estádio Mané Garrincha (Brasília), o terceiro título ao serviço do Flamengo, juntando a Supertaça do Brasil ao Brasileirão e à Libertadores. E este é o primeiro de três troféus que Jesus pode vencer até ao dia 26. O Mengão vai ainda disputar a final da Taça Guanabara (frente ao Boavista ou ao Volta Redonda) e a Recopa Sul-Americana (com o Independiente Del Valle).- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto da Supertaça do Brasil, jogo que coloca frente a frente o Flamengo e o Athletico Paranaense a partir das 14 horas portuguesas.