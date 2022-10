Flamengo bate Corinthians de Vítor Pereira nos penáltis e conquista Taça do Brasil

Depois do 0-0 na Arena Neo Química - a casa do Corinthians - há uma semana, a decisão da final da Taça do Brasil ficou guardada para o Maracanã, recinto que o Flamengo, de Dorival Júnior, utiliza como visitado.Pedro abriu o marcador para o Flamengo logo ao minuto 7, levando o Maracanã ao rubro. A oito minutos do fim, foi Giuliano a fazer o golo da igualdade (1-1) num momento em que o Corinthians, do português Vítor Pereira, carregava sobre a baliza da formação rubronegra.O defesa Rafael Ramos acabou por não sair do banco do Timão.Foi necessário recorrer a castigos máximos para encontrar o vencedor da edição da prova em 2022. Filipe Luís (Flamengo) permitiu a defesa de Cássio e Fagner (Corinthians) atirou à trave. Mateus Vital (Corinthians) atirou por cima, já em morte súbita, e Rodinei não vacilou, dando a Taça do Brasil ao Flamengo, com um 6-5 final.O Cruzeiro é a equipa com mais conquistas do troféu em causa: seis. O Corinthians soma três títulos na Taça do Brasil (1995, 2002 e 2009), sendo agora ultrapassado pelos quatro do Flamengo (1990, 2006, 2013 e 2022).Recorde-se que Abel Ferreira foi o primeiro técnico português a conquistar a Taça do Brasil, em 2020, ao serviço do Palmeiras.