Flamengo condena violência e pede punição, enquanto Botafogo publica mensagem surreal

O Flamengo condenou "os atos de violência " que aconteceram na noite de quinta-feira durante e após o jogo com o Botafogo e pede a condenação dos responsáveis pelas agressões. Já o Botafogo publicou no Twitter uma mensagem... surreal, que já levou a muitas críticas.O Botafogo elogiou os adeptos, chamando-os para nova "batalha", isto após várias cenas de agressões, nomeadamente a um simpatizante do clube, que pensavam ser um infiltrado do Flamengo. Mas nem uma palavra sobre os atos de violência.











Já o Flamengo emitiu um comunicado: "O Clube de Regatas do Flamengo repudia os atos de violência praticados na noite de ontem [quinta-feira]. É inadmissível a paixão do torcedor perder espaço para a intolerância desportiva, tanto dentro quanto fora dos estádios. Vestir a camisa do clube que ama não pode ser sinônimo de medo, e sim de orgulho. O Clube espera que as autoridades competentes identifiquem e punam os responsáveis pelas cenas de agressão, covardia e vandalismo", pode ler-se.

