Flamengo confiante que Jorge Jesus vai renovar

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, não está preocupado com o futuro de Jorge Jesus. "Vai ficar, claro que vai ficar", disse após a conquista da Supertaça Sul-americana.





Flamengo ganha Supertaça Sul-Americana: os golos e os melhores lances do jogo

Marcos Braz, vice-presidente do clube brasileiro para o futebol, referiu por sua vez que há tempo para tratar desse assunto."Não vamos falar de renovação hoje. O Jorge tem o tamanho dele, temos uma relação muito boa. Na hora que tiver que ser, vai ser", considerou.Jorge Jesus apontou datas: "Sou sempre eu que tomo as minhas decisões, penso que nas próximas semanas, quando meus agentes vierem ao Brasil isso pode ficar resolvido".O Flamengo conquistou na quarta-feira a Supertaça sul-americana de futebol, ao vencer os equatorianos do Independiente Del Valle por 3-0, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

Depois do empate a dois golos no Equador, o conjunto brasileiro venceu com tentos de Gabriel Barbosa, aos 19 minutos, e Gerson, aos 62 e 89, num embate em que atuou reduzido a 10 unidades desde os 23, por expulsão de Willian Arão.

Jorge Jesus já tem outro objetivo em mente para o Flamengo: ser o n.º 1 do Mundo

Sob o comando de Jorge Jesus, o 'Fla' já havia conquistado a Taça Libertadores e o campeonato brasileiro, em 2019, e, já este ano, a Supertaça brasileira e ainda a Taça Guanabara, a primeira volta do estadual Carioca.