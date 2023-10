Oficial: Flamengo confirma Tite

Depois de Vítor Pereira e Jorge Sampaoli, além do interino Mário Jorge, o Flamengo tem um novo treinador:Tite. A confirmação da contratação do ex-selecionador brasileiro acabou de ser feita pelo clube brasileiro.





"O Clube de Regatas do Flamengo informa que fechou acordo com o técnico Tite para comandar o elenco profissional. O treinador assinou contrato até dezembro de 2024 e inicia o trabalho no Rubro-Negro a partir de amanhã. A comissão técnica do novo comandante contará com os auxiliares Matheus Bachi, Cléber Xavier e César Sampaio, além do preparador físico, Fábio Mahseredjian, e do analista de desempenho, Lucas Oliveira. #CRF Desejamos um ótimo trabalho a todos e muito sucesso com o Manto Sagrado!", pode ler-se.

O Flamengo segue no 5º lugar do Brasileirão, com 44 pontos, a 11 do líder Botafogo e a 2 do RB Bragantino (2º) quando faltam 12 jornadas para o fim.