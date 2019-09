Flamengo de Jorge Jesus atinge o seu maior número de sócios de sempre

O Flamengo, equipa orientada pelo treinador português Jorge Jesus, atingiu o seu maior número de sócios de sempre: mais de 125 mil.Segundo o jornal 'Lance', no início do ano o clube tinha apenas 95 mil sócios, número que disparou e que agora ultrapassa mesmo o anterior máximo de 122 mil, que ocorreu em dezembro de 2017.Recorde-se que, decorridas 18 jornadas, o Flamengo lidera o campeonato brasileiro com 39 pontos, mais dois do que o Santos e mais três do que o Palmeiras.