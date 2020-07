Flamengo, de Jorge Jesus, bate Boavista no regresso da Taça do Rio

O Flamengo, de Jorge Jesus, conquistou na quarta-feira o Grupo A da Taça do Rio em futebol, a segunda fase do campeonato Carioca, com o pleno de cinco triunfos, ao bater no Maracanã o Boavista por 2-0.

Treze dias depois do 3-0 ao Bangu, no primeiro jogo após a paragem de mais de três meses devido à pandemia de covid-19, os campeões sul-americanos dominaram o jogo por completo e ficaram a dever à sua ineficácia não terem conseguido uma goleada.

Pedro, aos 36 minutos, com um remate acrobático na área, e Gerson, aos 51, através de um grande 'tiro' de fora da área, selaram o triunfo do 'onze' do técnico luso, que espera agora por adversário nas meias-finais da prova.

Em 2020, o 'Fla' soma 13 vitórias, mais um empate, em 14 jogos sob o comando de Jorge Jesus e já conquistou a Supertaça sul-americana, a Supertaça brasileira e a Taça Guanabara, a primeira fase do 'Carioca 1'.

Estes três títulos juntam-se à Taça Libertadores e ao 'Brasileirão', arrebatados em 2019, no ano de estreia do técnico luso, que somou 28 triunfos, oito empates e quatro derrotas, a última contra o Liverpool, na final do Mundial de clubes.