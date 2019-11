Flamengo de Jorge Jesus bate recorde de pontos no campeonato brasileiro

O título de campeão brasileiro já não fugia das mãos do Flamengo, mas a equipa orientada por Jorge Jesus não queria facilitar na receção ao Ceará e, depois de ter estado 65 minutos a perder, conseguiu dar a volta ao resultado e quebrar... mais um recorde.Com odiante do Ceará, o Mengão alcançou a marca histórica dos 84 pontos, registo pontual que mais nenhuma outra equipa brasileira conseguiu desde do novo formato a 20 equipas. A última equipa detentora desta 'marca' tinha sido o Corinthians, que em 2015 tinha alcançado os 81 pontos.Para além do maior número de pontos, a equipa de Jorge Jesus iguala também o melhor ataque do Brasileirão em pontos corridos, atingindo a marca dos 77 golos marcados, sendo que esta marca pertence também ao Cruzeiro, que em 2013 chegou ao mesmo número de golos. Contudo, esta marca deverá ser ultrapassada pelo equipa comandada pelo técnico português, pois ainda faltam três jornadas para o final da prova.Na atual edição do campeonato brasileiro destaque para duas figuras que têm sido fundamentais para a campanha deste Flamengo de Jorge Jesus: Gabigol e Bruno Henrique. Os dois avançados somam, em conjunto, 43 golos - o primeiro já apontou 22, e o segundo 21 - e lutam pelo título de melhor marcador da prova. Atrás deles só Wellington Paulista, do Fortaleza com... 13 golos.