Flamengo de Jorge Jesus em polémica após grupo de jogadores serem vistos a treinar no relvado

A imprensa brasileira dá conta, esta quarta-feira, de um grupo de 14 jogadores do Flamengo, equipa orientada por Jorge Jesus, que subiram ao relvado no centro de treinos do 'Mengão' para realizar exercícios com bola.

Pois bem, esse comportamento vai contra a medida lançada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que só permite a retoma de jogadores que se encontram em fisioterapia, tal como refere o comunicado emitido pela Prefeitura, citado pela imprensa brasileira.

"A Prefeitura do Rio, por enquanto, não recomenda a volta dos treinos. A secretária municipal de Saúde, Beatriz Busch, está em conversas com o clube para transmitir a posição do comité científico municipal, que visa preservar a propagação da Covid-19 e a saúde das pessoas", pode ler-se.

Contudo, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) apoia a prática de exercícios físicos, desde que não interfiram no combate à Covid-19. Em comunicado, também emitido esta quarta-feira, a FERJ diz que apoia toda a atividade física que seja realizada "com cautela, responsabilidade e rigorosa observância de protocolos".

O Flamengo ainda não se pronunciou sobre o caso.