Flamengo de Jorge Jesus já aterrou no Qatar para a preparação para o Mundial de Clubes

O Flamengo, equipa orientada por Jorge Jesus, chegou este sábado a Doha, capital do Qatar, local onde vai ser disputado o Mundial de Clubes. O voo onde seguia a comitiva do Mengão estava previsto chegar por volta das 9 horas da manhã à capital do Qatar, mas acabou por aterrar já perto das 10h47, com cerca de uma hora de 47 minutos de atraso.





Relembre-se que a equipa orientada pelo técnico português espera o encontro deste sábado entre os árabes do Al Hilal e os tunisinos do Esperánce, para saber quem será o adversário que irá defrontar no próximo dia 17, no jogo da meia-final da competição.