Flamengo de Jorge Jesus junta-se aos clubes brasileiros no combate ao novo coronavírus

O Flamengo, equipa orientada por Jorge Jesus, juntou-se à onda de solidariedade dos clubes brasileiros, como Botafogo, Bahia, Corinthians e São Paulo, entre outros, e colocou as suas instalações à disposição do governo do estado do Rio de Janeiro de forma a ajudar no tratamento aos doentes que contraíram a Covid-19.





O clube também está à disposição para ajudar em qualquer ação projetada para o complexo Maracanã/Maracanãzinho, pertencente ao Estado e hoje administrado por Flamengo e Fluminense. #CRF #NaçãoSolidária — Flamengo (de ) (@Flamengo) March 21, 2020

O emblema de Rio de Janeiro informou, este sábado, que o ginásio Hélio Maurício, na sede da Gávea, o estádio do Maracanã e o Maracanãzinho estão disponíveis para ações que os órgãos públicos considerem pertinentes numa altura como estas.Relembre-se que as atividades do clube permanecem canceladas desde o início desta semana, sendo que não existe ainda uma previsão para o clube retornar à normalidade.