Flamengo de luto: massagista morre vítima de covid-19

O Flamengo de Jorge Jesus chora a morte de Jorge Luiz Domingos, massagista do clube nos últimos 40 anos, vítima de covid-19. O brasileiro estava internado há duas semanas e sofreu uma paragem cardiorrespiratória esta segunda-feira. Tinha 68 anos.





Nos rubronegros desde 1980, Jorge acompanhou a era de Zico e chegou à de Jorge Jesus, com duas Libertadores conquistadas pelo meio. O massagista fez também parte da comitiva brasileira no Mundial ganho pela canarinha em 2002.Esta notícia trágica chega numa altura em que o Flamengo se prepara para regressar aos treinos, pois até Jorge Jesus já está no Brasil.