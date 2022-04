Flamengo de Paulo Sousa alcança primeira vitória no Brasileirão

Depois do empate na ronda de abertura, diante do Atlético Goianiense, o Flamengo alcançou este domingo a sua primeira vitória na presente edição do Brasileirão, ao derrotar o São Paulo, no Maracanã, por 3-1.Gabriel Barbosa (25'), Isla (69') e De Arrascaeta (72') marcaram para o Mengão, ao passo que Calleri, aos 41', fez o único tento da formação paulista.Com este triunfo, o Fla chega aos 4 pontos, no 2.º posto (em igualdade com Santos e Fluminense), ao passo que o São Paulo mantém os 3 que tinha no arranque da ronda.