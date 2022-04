Flamengo de Paulo Sousa e Palmeiras de Abel Ferreira empatam a zero no Brasileirão

O Flamengo, orientado por Paulo Sousa, empatou (0-0) esta quarta-feira frente ao Palmeiras de Abel Ferreira, em jogo antecipado da 4.ª jornada do Brasileirão.A primeira parte ficou marcada por algumas ocasiões para ambas as equipas, mas sem 'agitar' o marcador. Arrascaeta, do lado do mengão, e Raphael Veiga, do Palmeiras, estiveram em destaque com as melhores oportunidades de golo. No segundo tempo o ritmo não foi o mesmo, e o Flamengo acabou por ser mais perigoso, uma vez que a formação de Abel Ferreira optou por colocar as fichas no contra-ataque.Com este empate, o a equipa de Paulo Sousa soma cinco pontos em três jogos, e segue no 3.º lugar do Brasileirão. Já o Palmeiras, continua sem vencer nos três encontros que disputou - dois empates (Flamengo e Goiás) e uma derrota (Ceará) -, seguindo na 15.ª posição.