Flamengo de Paulo Sousa empata a abrir no Brasileirão

O Brasileirão de 2022 arrancou este sábado com um nulo entre o Fluminense e o Santos, no jogo que antecedeu a estreia de Paulo Sousa.O técnico português, ao comando do Flamengo, empatou (1-1) na visita ao Atlético Goianiense. Wellington Rato marcou para os anfitriões aos 75’, mas Bruno Henrique respondeu aos 84’. Hoje, o destaque vai para o duelo entre Luís Castro (Botafogo) e Vítor Pereira (Corinthians), às 20 horas.